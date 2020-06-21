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Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu

Gaziantep FK'yı sahasında konuk eden Galatasaray, Mariano ve Ahmet Çalık'ın gördüğü kartlarla sarsıldı. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano ile direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ahmet Çalık, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecekler.

Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
21.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:34

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK maçında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Ahmet Çalık, 55. dakikada Kenan Özer'e yaptığı müdahalenin ardından son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Ahmet Çalık bu kırmızı kartın ardından gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.

MARIANO DA SARI KART CEZALISI

Sarı-kırmızılı takımın sağ beki Mariano, karşılaşmanın ilk yarısı biterken gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Mariano bu sarı kartın ardından gelecek hafta Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.

Galatasaray böylece, Başakşehir maçına Muslera, Mariano ve Ahmet Çalık'tan yoksun çıkacak.

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