Galatasaray'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
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Galatasaray'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

13.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:47

Daha önce 5 futbolcusu koronavirüse yakalanan Galatasaray Kulübü, 1 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

DAHA ÖNCE 5 FUTBOLCU YAKALANMIŞTI

Galatasaray'da daha önce Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk koronavirüse yakalanmıştı.

Galatasaray'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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