Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray, takımı şaha kaldıracak transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in ardından Fiorentina forması giyen Erick Pulgar'ı da renklerine bağladı.

FIORENTINA'YLA ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre, Galatasarayorta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın kiralık transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulübün transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

BU SEZON 8 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Şilili orta saha bu sezon Fiorentina formasıyla 8 resmi maçta forma giyerken, takıma 1 asist katkısı yaptı.

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