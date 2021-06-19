Galatasaray camiasının önde gelen isimleri seçime katıldı
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Galatasaray camiasının önde gelen isimleri seçime katıldı

Galatasaray camiasının önde gelen isimleri seçime katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'na sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katılım gösteriyor.

Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'na sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katılım gösteriyor. Eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Hakan Ünsal gibi isimler oy vermek için Galatasaray Lisesi'ne geldi. Başkan adayları da oy kullanma esnasında lise bahçesinde üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Galatasaray'ın 38. başkanı belli oluyor. Sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağan gelen kurulu saat 10.00'da başladı. Saat 15.00'te sona erecek oy verme işlemi için Galatasaray camiasının önde gelen isimleri oylarını kullanmak için erken saatlerde Galatasaray Lisesi'ne geldi. Sarı-kırmızılıların eski başkanlarından başkanı Faruk Süren ile Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Hakan Ünsal, Gökhan Zan'ın yanı sıra pek çok tanınmış sima sandıklarına giderek oy verdi.

Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Burak Elmas, Yiğit Şardan ile Eşref Hamamcıoğlu lise bahçesinde üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Yiğit Şardan'ın listesinde bulunan Abdurrahim Albayrak'ın, oy kullanmaya gelen üyeleri karşılayarak tek tek selamlaşması da dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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