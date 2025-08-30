Galatasaray ile Çaykur Rize spor arasında oynanan karşılaşmada atılan goller ve skor bilgisi spor gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Müsabakayı kaçıranlar, hem golleri hem de önemli pozisyonları izlemek için özet görüntülerine yöneliyor. Futbolseverler, "Galatasaray Ç. Rizespor maçı kaç kaç bitti, skor ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Ç. Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Galatasaray Ç. Rizespor canlı maç skoru!

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ GOL PERFORMANSI

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 19 lig karşılaşmasında rakip fileleri 49 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Hücum gücüyle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, taraftarına keyif veren bir performans sergiledi.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken bu mücadelesi Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından şifreli yayınla takip edilebilecek. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanalda, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden erişilebiliyor.

İlk 11:

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Ligin önemli mücadelelerinden biri olan Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ SERİSİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de evinde çıktığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu maçın ardından sahasında 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak güçlü bir seri yakaladı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ÖZETİ VE GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Mücadelenin özet görüntüleri ve golleri, Bein Sports'un yayın kanalları üzerinden izleyicilere sunulacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maç henüz başlamadı.