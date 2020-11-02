Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı
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Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı

02.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:39

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de harikalar yaratan Ali Akman'la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Galatasaray, TFF 1.Lig'de harikalar yaratan ve 8 maçta 7 gol atan 18'lik golcünün işini bitirdi. Ali Akman, yeni sezonda sarı-kırmızılı forma için mücadele edecek.

Galatasaray, TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan Ali Akman'la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali'nin yeşil-beyazlılarla sezon sonu sözleşmesi bitecek ve sarı-kırmızılılara bedelsiz olarak gelecek. 18 yaşındaki golcünün Galatasaray'ı seçmesindeki en önemli etken ise amca Ayhan Akman oldu. Fenerbahçe'nin de istediği Ali Akman ile Ayhan Akman'ın görüştüğü ve yeğenini Sarı-kırmızlı takıma gelmeye ikna ettiği belirtildi.

TFF 1. LİG'DE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Geçen sezondan beri Bursaspor forması giyen Ali Akman, bu yıl 8 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışında da zirveyi Mehmet Akyüz'le paylaşan 18 yaşındaki santrfor, Bursaspor taraftarlarının da gözbebeği. Hayalinin Liverpool, B.Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymek olduğunu belirten genç oyuncu, Avrupa'dan da çok önemli golcüleri beğendiğini söyledi. Ali, "Agüero'yu çok beğeniyorum. Onun gibi 18 içinde iyi olduğumu söylüyorlar" dedi.

MİLLİ FORMAYLA 36 MAÇTA 20 GOL

Ali Akman, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde attığı gollerle de dikkat çekiyor. U15, U16, U17 ve U18'de 36 maça çıkan Ali, 20 kez ağları havalandırdı. Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden 18 yaşındaki golcü, 2021-22 sezonunda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu transfer düellosundan Aslan'ın galip ayrılmasının arkasında ise Ayhan Akman ile Fatih Terim'in iş birliği bulunuyor.

(Akşam)

Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı

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Haber Yorumları (5)
MEMET33: FATİH TERİM, CAGNE-FEGULİ-ÖMER-OMAR ABAODIL VE ARDA GİBİ ASKER ARKADAŞLARI DURURKEN BUNU MU OYNATACAK PEH GÜLERİM. YAZIK ÇOCUKTA ÇÖP ÖĞÜTME TESİSLERİNDE UN UFAK OLACAK. FATİH TERİM GİTMEZSE TAKIM DÜZELMEZ.
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SERKAN: Hayırlı olsun Galatasaray ı kurtarır
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MERT: yazık etmiş kendine . harcanıp gidecek 6alatsaryda
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