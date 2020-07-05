Galatasaray bu sezon evinde 2. kez kayıp Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle birlikte bu sezon Süper Lig'de evinde ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle birlikte bu sezon Süper Lig'de evinde ikinci mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray, 3-1 kaybettiği Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 16. karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine karşı aldığı mağlubiyetle Başakşehir'den sonra ligde ikinci kez sahasında yenilgi yaşadı. Aslan, geride kalan 16 maçta 9 kez 3 puan alırken, 5 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. - İSTANBUL Kaynak: İHA