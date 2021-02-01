Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi
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Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi

01.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:42

Süper Lig'in gol kralı Aoron Boupendza için Galatasaray'dan transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminin son gününde Hatayspor'a 6 milyon euro teklif ederken yönetici Ethem Sunar, Galatasaray'dan 10 milyon euro istediklerini dile getirdi.

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken kulüpler kadrolarını güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza için Galatasaray devreye girdi.

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Tv100'e yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüpten Boupendza için teklif aldıklarını söyledi.

"BİZ YAKINIZ AMA ONLAR BİZE YAKIN MI BİLEMEM"

Abdurrahim Albayrak ile görüştüklerini doğrulayan Sunar, "Galatasaray'dan bir teklif var. Biz de teklife karşı talebimizi ilettik.Futbolcumuza 10 milyon Euro değer biçtiğimizi belirttik. Abdürrahim Albayrak ile görüştük. Boupendza için sadece Türkiye'den değil birçok ülkeden teklif var. Biz Galatasaray'a yakınız ama onlar bize ne kadar yakın bilemem" dedi.

"BOUPENDZA KARARI BİZE BIRAKTI"

Golcü oyuncunun kararı kulübe bıraktığını ve takasta adı geçen oyuncuların kendi takımlarında oynayamayacağını söyleyen Hatayspor yöneticisi, "10 milyon Euro'nun altında bir teklifle masaya oturmayacağımızı belirttik. Boupendza'nın henüz bu gelişmelerden haberi yok. Kararı bize bırakmış durumda. Takas konusunda Galatasaray'dan alacağımız futbolcu bizim takımımızda oynayamaz. Boupendza transferi önünde sonunda olur ama bu kulüp Galatasaray mı olur bilemem" ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİFİ HAZIR"

Boupendza'yı 350 bin Euro karşılığında kadrolarına kattıklarını belirten Ethem Sunar, 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması halinde alternatifini bulduklarını söyledi.

Gabonlu futbolcu, 19 maçta kaydettiği 15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi
Haber Yorumları (15)
GS UZAK DUR BOUPENDZA'' DAN: AMAN HA ANADOLU TAKIMINDA BİRİ 15 GOL ATMAYA GS HEMEN ALIP ÇÖP EDİYOR
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UA 34: ALPER PİRŞEN AA
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UA 34: BOUPENDZA KESİNLİKLE TRANSFER EDİLSİN AMA 10 MİLYON EURO FAZLA
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