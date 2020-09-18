Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu maçları dün oynanırken temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

18.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:47

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu dün oynanan maçlarla tamamlandı. 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek 3 temsilcimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşti.

Dün oynanan maçta Neftçi'yi 3-1 mağlup edip tur atlayan Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split'i elemesi durumunda Rostov-Maccabi Haifa, Williem-Rangers, Fehervar-Reims ve Steaua Bükreş-Slovan Liberec eşleşmelerinden gelecek bir takımla kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ, MILAN İLE EŞLEŞEBİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenip yoluna Kupa 2'de devam eden Beşiktaş'ın ise İtalyan devi Milan'la eşleşme olasılığı bulunuyor. Siyah beyazlıların Rio Ave'yi geçmesi durumunda muhtemel rakipleri şu şekilde:

CSKA Sofia-B36
AC Milan-Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva-Motherwell

ALANYA CEPHESİ

Öte yandan Norveç'ten Rosenborg ile kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'un tarafında ise Sporting Lizbon-Aberdeen, Mura-PSV ve Kopenhag-Piast eşleşmeleri yer alıyor. Rosenborg'un elenmesi durumunda bu 6 takımdan birisi Alanya temsilcisinin rakibi olacak.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu için kura çekimi bugün yapılacak. Playoff eşleşmeleri TSİ 14.00'te yapılacak organizasyonla netleşecek.

Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Yorumları (1)
FENERLY: valla açıkçası bjk ve alanyanın işi çok zor. Gs çok basit rakipleri var. umarım Türkiye puanını yükseltebilirler. . . Başarılar tüm takımlara
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