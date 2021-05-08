Galatasaray, Beşiktaş maçının ilk 11'ini Fatih Terim'in efsaneleşmiş konuşmasıyla duyurdu
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Galatasaray, Beşiktaş maçının ilk 11'ini Fatih Terim'in efsaneleşmiş konuşmasıyla duyurdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılılar, dev derbinin 11'ini Fatih Terim'in UEFA finalinde soyunma odasında söylediği, "Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!" sözleriyle duyurdu.

Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Galatasaray, lider Beşiktaş'ı yenerek zirve yolunda umutlarını son maça kadar sürdürmek istiyor. Dev derbi öncesinde sarı-kırmızılar, sahaya çıkacak ilk 11'i dikkat çekici bir paylaşımla açıkladı.

"GALATASARAY PES ETMEZ"

Galatasaray derbinin 11'ini, Fatih Terim'in UEFA finalinde Arsenal karşısında oynadığı maçta soyunma odasında yaptığı, "Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!" sözleriyle duyurdu. Paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Galatasaray, Beşiktaş maçının ilk 11'ini Fatih Terim'in efsaneleşmiş konuşmasıyla duyurdu

İŞTE DEV DERBİNİN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin.

Galatasaray, Beşiktaş maçının ilk 11'ini Fatih Terim'in efsaneleşmiş konuşmasıyla duyurdu
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Ali Gülhan
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