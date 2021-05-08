Galatasaray, Beşiktaş maçının ilk 11'ini Fatih Terim'in efsaneleşmiş konuşmasıyla duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılılar, dev derbinin 11'ini Fatih Terim'in UEFA finalinde soyunma odasında söylediği, "Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!" sözleriyle duyurdu.