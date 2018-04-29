Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Sonrasında Kavga Çıktı: 2'si Ağır 3 Yaralı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı. 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı ifade edildi.

İKİ TAKIM TARAFTARI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Adana Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Düğünler Caddesi'nde, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından iki takımın taraftarları arasında sözlü tartışma çıktı.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraftarlar, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya tutuştu. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.