Galatasaray, Benfica forması giyen Gabriel'e teklif yaptı Yeni sezon öncesinde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Benfica'da forma giyen Gabriel'e dikti. Sarı kırmızılıların Portekiz ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Sarı kırmızılıların Benfica'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Portekiz basını, Galatasaray'ın, Benfica'nın 26 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu Gabriel için girişimler yaptığını yazdı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENİRSE GİDECEK

Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.

JORGE JESUS'UN PLANINDA YOK

Yeni teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 11'de şans bulma ihtimali düşük olduğu belirtilen oyuncu için bu kararın ilerleyen günlerde değişebileceği de vurgulandı.

JUVENTUS ALMIŞTI

Kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra 2011'de 17 yaşındayken Juventus'a transfer olan Sambacı, ardından Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno ve Leganes'te kiralık olarak oynadı. Orta sahada defansif ağırlıklı olmak üzere oyunun iki yönünü de oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu, 2016'da 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leganes'e transfer oldu. Burada 2 yıl kendini gösterdikten sonra Benfica, onun için 8 milyon euro ödedi ve kadrosuna kattı.

26 GOL VE 18 ASİST YAPTI

Benfica'da 68 maça çıkan ve 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı, kariyerinde ise toplam 272 maça çıktı ve 26 gol, 18 asistlik skor katkısı yaptı.