Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı

İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes için anlaşma sağladı. Genç yıldızın Pazartesi sabahı İstanbul'da olması bekleniyor.

Uzun süredir İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile görüşen Galatasaray, orta sahada bir diğer opsiyonu olan Gedson Fernandes için anlaşmayı sağladı.

Benfica'dan kiralık olarak Tottenham'da oynayan Portekizli oyuncu için tüm şartlarda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu yarın (1 Şubat) İstanbul'a getirecek ve resmi sözleşme imzalanacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 60 MİLYON EURO

Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon euro olarak belirlemişti.

Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.