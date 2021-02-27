Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

27.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:05
Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile BB Erzurumspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig maçı Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-BB Erzurumspor Maçı 27 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray-BB Erzurumspor Maçı 19:00'de başlayacak.

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Galatasaray ile BB Erzurumspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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