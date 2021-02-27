Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile BB Erzurumspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Galatasaray - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?