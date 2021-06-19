Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
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Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri

Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar da seçimde oy kullananlar arasındaydı. GS TV'ye açıklamalarda bulunan Sağlar, "Spor tarihimizde özellikle Fenerbahçe'yi FETÖ hain gruplarının ele geçirilmeye çalıştığını ve Türkiye'de siyasetten daha da önemli olduğunu bildikleri sporu ele geçirerek farklı bir yöne gitme sevdasında olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkanlık seçiminde oyların sayılması işlemine geçildi. Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar da oy kullandı. Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri ise dikkat çekti.

"FARKLI BİR YÖNE GİTME SEVDASINDA OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Fikri Sağlar, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Spor tarihimizde özellikle Fenerbahçe'yi FETÖ hain gruplarının ele geçirilmeye çalıştığını ve Türkiye'de siyasetten daha da önemli olduğunu bildikleri sporu ele geçirerek faklı bir yöne gitme sevdasında olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
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Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri - Haberler Spor
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