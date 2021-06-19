Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri

Galatasaray yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar da seçimde oy kullananlar arasındaydı. GS TV'ye açıklamalarda bulunan Sağlar, "Spor tarihimizde özellikle Fenerbahçe'yi FETÖ hain gruplarının ele geçirilmeye çalıştığını ve Türkiye'de siyasetten daha da önemli olduğunu bildikleri sporu ele geçirerek farklı bir yöne gitme sevdasında olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.