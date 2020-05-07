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Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı

07.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:04

Sabah saatlerinde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı. Cengiz'in bir süre müşahade altında tutulması bekleniyor.

Galatasaray, bir süre önce kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda müşahade altında tutulduğunu açıkladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AMELİYATI 10 SAAT SÜRDÜ

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde 10 saat süren bir beyin ameliyat geçirmişti.

Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Haber Yorumları (1)
SERANO: Geçen Arda nın ahı tuttu diye yazmıştım. Espri mahiyetinde kalır diye düşünüyordum. Özür diliyorum. Allah acil şifa versin.
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