Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Geçtiğimiz hafta bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Cengiz'in taburcu olmasının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Dr. Uğur Türe, Mustafa Cengiz'in uyanır uyanmaz Galatasaray yönetimini topladığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 10 saat süren beyin ameliyatının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

DOKTOR UĞUR TÜRE: BUNDAN SONRA KEMOTERAPİ SÜRECİ VAR

Mustafa Cengiz'in doktoru Uğur Türe, "Başkan çok iyi durumda. Zorlu bir ameliyat geçirdik. beyinde 3 tümör vardı ve çıkardık. Çok iyi durumda, evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var, iyi gidiyor, atlatacağını düşünüyorum. Bir tek sıkıntımız oldu başkanımız uyanır uyanmaz yönetim kurulunu toplamaya başladı. Sağlığında bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: GÖZÜNÜ AÇTIĞI GİBİ 'GALATASARAY' DEDİ

Mustafa Cengiz'in durumunu değerlendiren İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise, "Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren 'Galatasaray' dedi sadece. Başkanımıza geçmiş olsun. Doktorumuzun müsaadesiyle maskelerimizi taktık yönetim kurulu toplantısı yaptık" şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Doktorumuza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız en kısa sürede eski sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'ı daha iyi yönetmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.