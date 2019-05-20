Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in Heykelini Dikeceğiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da gündeme dair açıklamlarda bulundu. Cengiz, "UEFA'dan 2+1 yıl men olacaktık. 5 milyon euro yerine 147 milyon euro hesap aşımı var. Bir başkanımız diyordu ya 'UEFA çatırdayacak' diye, UEFA çatırdadı, Milan, PSG. Yeniden ceza verme yoluna girdiler. Dört ay dantel gibi, oya gibi işledik, ceza almadık. Ne çektiğimizi Abdurrahim Bey bilir." dedi.

"MALİ ANLAMDA EN İYİ KULÜBÜZ"

Cengiz, "37 bin 581 ortalamamız var. Avrupa'da seyirci ve mali performans artışında 4. sıradayız. 1905 yılından beri en yüksek rakamdayız. Şampiyonlar Liginde çeyrek final oynadığımız dönemdeki sayıyı aştık. 101 milyon TL seyirci gelirimiz, bu yıl 233 milyon TL oldu ve giderek artıyor. Gelirde milyar TL'yi zorluyoruz. Bugün itibarıyla büyük kulüpler arasında mali dengesi en iyi kulübüz diyebilirim. Ama mutlaka banka yapılandırılması yapılmalı. Kulüpler mali anlamda çok kötü. Türkiye'de 4 büyükler içinde mali dengesi en iyi durumda olan kulübüz. Kulüplerin kötü durumda olmasının vebalini hep gelecek nesiller ödüyor." diye konuştu.

"EYY TFF BİR KADRO KUR"

Başkan, "TFF'de önemli seçim var. Galatasaray'ın maçına kimin atanacağını tartışmayı bırakın. Birlik olmalıyız, UEFA'ya birileri girmeli, Fenerbahçe'den olur, Trabzonspor'dan olur. Biz birbirimizi yemekten ülkemizi kurtaramıyoruz. Eyy TFF, bir kadro kur ve bu konularla ilgili çalışma yap. Maç saatini, fikstürü bırak. TFF bu olaylara müdahale etmeli, eski gücüne geri gelmeli. Türkiye'yi çok önemsiyorlar, buradaki futbol aşkının farkındalar." ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA'NIN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Cengiz, "Fatih Hoca'nın heykeli zaten gönüllerde dikilmiş. Müzemizde onun da heykelini olmasını isterdik ama sığmamış bilgisi verildi. Ayrıca 3 bine yakın kupa o müzeye sığmadı, bir kısmı Beyoğlu'nda duruyor. Fatih Hoca, Türk futboluna mührünü vurdu, heykelini dikeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.