Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yönelik çarpıcı paylaşım: Yeni kirli planların duyumları geliyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF kurullarına yönelik mesajlar vermeye devam ediyor. Elmas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'ye yönelik sert mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Elmas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Galatasaray'ı yıldırmak üzere hamleler yapılıyor" dedi.

"GERÇEKLERİ ANLATMAYA DOĞRULARI KORKUSUZ SAVUNMAYA TÜM CAMİA OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Burak Elmas'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Doğruların ve sporda adil kararların uğrunda verdiğimiz mücadelemizde medya ve başka vesilelerle Galatasaray'ı yıldırmak üzere hamleler yapılıyor. Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor. Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz."