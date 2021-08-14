Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

Burak Elmas, seçim vaadi olarak sunduğu 100 milyon dolarlık sponsorluk sözünü yerine getiriyor. İki hafta içinde resmi açıklamanın geleceği belirtildi. Uluslararası bir firma ile stat isim hakkı için 5+5 yıllık anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kapsamında Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek.