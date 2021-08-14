Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Burak Elmas, seçim vaadi olarak sunduğu 100 milyon dolarlık sponsorluk sözünü yerine getiriyor. İki hafta içinde resmi açıklamanın geleceği belirtildi. Uluslararası bir firma ile stat isim hakkı için 5+5 yıllık anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kapsamında Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek.

Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin haberine göre Galatasaray, yeni stat isim sponsorunu iki hafta içinde açıklayacak. Uluslararası bir firma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

SEÇİM VAADİ

Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde 100 milyon dolarlık bir anlaşma vaadinde bulunmuştu. Bu söz iki hafta içinde gerçeğe dönüşecek.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

FORMA SPONSORLUĞU DIŞINDA

Bu projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Stat isim hakkından 10 sene boyunca her sezon 10 milyon dolar kasaya girecek. Forma sponsorunun da kısa süre içinde belli olacağı aktarıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu - Haberler Spor
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