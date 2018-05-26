Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Salonu Terk Etti
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, açılan onuncu sandıktan sonra Galatasaray Lisesini terk etti.
Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 10'uncu sandık sonuçları belli oldu.
Galatasaray Lisesi'nde yapılan genel kurulda 20 sandıkta 4803 üye oy kullandı. 10'uncu sandıkta; Mustafa Cengiz:141 , Dursun Özbek:64 , Ozan Korkut:42 , Ali Fatinoğlu: 12 oy aldı.
Genel kurulda sandıkların yarısı açılırken toplamda Mustafa Cengiz: 1044 - Dursun Özbek: 666 - Ozan Korkut: 291 - Ali Fatinoğlu: 115 oy aldı.
DURSUN ÖZBEK SALONDAN AYRILDI
Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 10'uncu sandık açılırken, Ali Fatinoğlu'nun ardından başkan adayı Dursun Özbek de Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.
YORUMLAR (9)
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neden bir daha aday oldu , hezimeti herkes tahmin ediyordu bir kendisimi bilemedi, anlasilmasi guc bir durumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Defolsun gitsin bir daha Galatasaray tesislerinin gölgesinden bile geçmesin uğursuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Defolsun gitsin bir daha Galatasaray tesislerinin gölgesinden bile geçmesin uğursuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Galatasaraya hayırlı olsun.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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beter ol yağlı suratCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır