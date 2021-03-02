Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu
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Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu

02.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:56
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla birlikte seçime katılacağı ekibini açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla birlikte seçime katılacağı ekibini açıkladı.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, sarı-kırmızılılarda yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu daha önce açıklamıştı. Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla birlikte ekibini duyurdu. Seçim kampanyası için kurulan 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimidir. Nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünüdür. Bu değerlere inananların yaktıkları meşale, birlikte çok şey başaracağımızı defalarca göstermiştir. Burak Elmas ve ekibi olarak, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz. Galatasaray'ın geleceği için herkesi dinleyen, hesap veren, doğru insanları doğru görevlere getiren; deneyimli, dinamik, tutkulu ve vizyoner bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inanıyoruz. Paylaşımcı, yetki veren, şeffaf ve kurumsal bir yönetim anlayışını kulübümüze kalıcı olarak yerleştirmek; Galatasaray'ı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istiyoruz. Bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray'ı için birlikte çok şey başaracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız" denildi.

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas'ın listesinde şu isimler bulunuyor:

"Burak Elmas, Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel." - İSTANBUL

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, ekibini duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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