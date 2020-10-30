Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

30.10.2020 21:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:36
Galatasaray-Bakken Bears maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacağı maç koronavirüs vakaları nedeniyle 11 Kasım'da oynanacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacağı maç ertelendi.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakken Bears takımında saptanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle karşılaşmanın 11 Kasım Çarşamba gününe alındığı bildirildi.

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