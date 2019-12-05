Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

05.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:54

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı.

Sakatlıkları düzelen Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA