Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Galatasaray-Alanyaspor maçının gollerini kim attı? Galatasaray-Alanyaspor kaç puanda? Galatasaray-Alanyaspor ilk 11'de kimler var? Galatasaray-Alanyaspor ligde kaçıncı sırada? Galatasaray-Alanyaspor maç özeti yayınlandı mı?

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00 'da başladı.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda golü atan futbolcuların isimlerini paylaşacağız.

İLK YARI SONUCU : 0-0

Alanyaspor 1-0 öne geçti. Maçta atılan goller şöyle:

A. Alanyaspor'un golleri:

87. dakika : Daniel João Santos Candeias

MAÇ SONUCU : 0-1

Bu skora göre A. Alanyaspor deplasmanda Galatasray'ı 1-0 yeniyor ve 3 puanın sahibi oluyor.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicâldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

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