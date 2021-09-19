Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Galatasaray-Alanyaspor maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Galatasaray-Alanyaspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının gollerini hangi futbolcular attı?
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Eylül Galatasaray-Alanyaspor maçının gollerini kim attı? Galatasaray-Alanyaspor kaç puanda? Galatasaray-Alanyaspor ilk 11'de kimler var? Galatasaray-Alanyaspor ligde kaçıncı sırada? Galatasaray-Alanyaspor maç özeti yayınlandı mı?
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00 'da başladı.
Galatasaray - Alanyaspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.
Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda golü atan futbolcuların isimlerini paylaşacağız.
İLK YARI SONUCU : 0-0
Alanyaspor 1-0 öne geçti. Maçta atılan goller şöyle:
A. Alanyaspor'un golleri:
- 87. dakika : Daniel João Santos Candeias
MAÇ SONUCU : 0-1
Bu skora göre A. Alanyaspor deplasmanda Galatasray'ı 1-0 yeniyor ve 3 puanın sahibi oluyor.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicâldau, Morutan, Kerem, Halil
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou