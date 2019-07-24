Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Augsburg ile karşılaşacak.2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımıyla mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Peki Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Augsburg maçı, 25 Temmuz 2019 Perşembe saat 20.00'da, D Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLK HAZIRLIK MAÇINI LEİPZİG İLE YAPTI

Galatasaray ilk hazırlık maçını RB Leipzig ile gerçekleştirdi. Karşılaşma Tivoli Stadyumu'nda oynandı ve maçta Galatasaray rakibine 3-2 mağlup oldu. RB Leipzig takımının gollerini 57. dakikada Marcel Halstenberg, 58. dakikada Yussuf Poulsen,59. dakikada da Jean-Kevin Augustin attı. Galatasaray ise 28. ve 89. dakikada Ryan Babel ile rakibin filelerini hareketlendirdi.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

25 Temmuz Perşembe 20.00: Galatasaray - Augsburg (82.Kanal)

11 Ağustos Pazar 22.00: Fiorentina - Galatasaray