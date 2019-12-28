Galatasaray-Antalyaspor maçından notlar

28.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:18

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

Taylan Antalyalı ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.

Tarık Çamdal, Galatasaray'a karşı

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

Antalyaspor'da 5 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11'i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.

Kaynak: AA