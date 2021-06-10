Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
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Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek

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Galatasaray yeni sezonun ilk transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yarın KAP'a bildirecekleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk için TT Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

Galatasaray geçen sezon devam ederken anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya yarın resmi imzayı attırıyor.

İLK İDMANDA SAHADA OLACAKLAR

Fanatik'in haberine göre, Türk Telekom Stadı'nda yapılacak imza töreni saat 15.00'te başlayacak. İki futbolcu da 3'e yıllık sözleşmeye imza atacak ve sezonluk 6 milyon TL garanti ücret alacaklar. Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak.

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
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