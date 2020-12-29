Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın
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Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın

29.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:23

Galatasaray, Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmayacak Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonluk yolunda rotasyonu güçlendirmek için transfer devre arasında bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da devre arası operasyonu hız aldı. Sezon başında bedelsiz ve geleceği parlak Türk oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, bu hamleyi ocak ayında da devam ettirecek.

İlk hedef, Alanyasporlu Salih Uçan. Fenerbahçe ve Roma'da kendini gösteremeyen, Sion ve Empoli maceralarında da aradığını bulamayan Salih, Alanyaspor'da adeta yeniden doğmuştu. Bu performansı nedeniyle transferin gözde ismi olan 26 yaşındaki oyuncu tercihini yaptı.

TAKAS DA GÜNDEMDE

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Salih Uçan, Alanyaspor ile kontrat uzatmama kararı aldı. Beşiktaş'ın da istediği Salih'in seçimi ise Galatasaray oldu. Fatih Terim faktörü ve orta saha rotasyonunda daha rahat yer bulma ihtimali, başarılı futbolcunun kararında etkili oldu.

Terim, orta alanda Taylan'ı rahatlatmak için bu transferin devre arasında gerçekleşmesini istiyor. Yönetim, Alanya'ya düşük bir miktar bonservis önermeyi de göze aldı. Genç oyuncular da takaslanabilir.

(Kaynak: Sporx)

Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın
Haber Yorumları (3)
AHMET: 2. Çamdal olayına hazır olun. Bu adamı alacağınıza hiç adı duyulmamış bir genci alın. En azından yüreğini ortaya koyar. Bu adamı istemiyoruz.
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FB18: AKILLI OL DEVAM ET ALANYA DA FUTBOLU OYNAYARAK SÜRDÜR YILDIZ KAL
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MEMET33: KOCA TAKIM ÇÖP ÖĞÜTME FABRİKASI OLDU YAV. . .
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