Galatasaray, Adem Büyük ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3.500.000 TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kaynak: DHA