Galatasaray, Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.
12.08.2020 22:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:55
Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA