Galatasaray'a transfer olmasına izin verilmeyen Amr Warda, hocasıyla kavga etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'a transfer olmasına izin verilmeyen Amr Warda, hocasıyla kavga etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'dan teklif alan PAOK'un Mısırlı sol kanat oyuncusu Amr Warda'nın, transferine izin verilmemesi antrenmanda Razwan Lucescu ile kavga ettiği belirtildi. Lucescu ile yaptığı görüşmenin ardından Warda sahadan ayrıldı ve takımın kaldığı otele döndü. Warda'nın öğleden sonraki idmana katılmadığı aktarıldı. Lucescu'nun Warda olayından sonra futbolculara bir konuşma yaptığı ifade edildi.

Mostafa Mohamed'in Milli Takım'dan arkadaşı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amr Warda, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmeyen PAOK kulübüne öfkeli. Warda, bu sebeple yapılan antrenmana çıkmadı.

OTELE DÖNDÜ

Amr Warda sabah saatlerinde Lucescu ile yaptığı görüşmenin ardından sahadan ayrıldı. Takımın kaldığı otelde döndü. Öğleden sonra yapılan idmana katılmadı.

Galatasaray'a transfer olmasına izin verilmeyen Amr Warda, hocasıyla kavga etti

"KİMSE TAKIMIN ÜSTÜNDE DEĞİL"

Lucescu öğleden sonraki idmandan önce PAOK oyuncularına diğer şeylerin yanı sıra anlamlı bir şekilde Warda olayını anlattı: Kimse takımın üstünde değil ve olmayacak!

ASLAN, BEDELSİZ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Lucescu ile kavgasının arkasında Warda'nın Galatasaray ile anlaşmasının yattığı iddia edildi. Mısırlı oyuncunun İstanbul'a taşınmak için PAOK'u zor durumda bırakıp bonservisini bedelsiz almaya çalıştığı gündeme getirildi.

Galatasaray'a transfer olmasına izin verilmeyen Amr Warda, hocasıyla kavga etti
İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj veren Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri
İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj veren Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Ebru Gündeş Serra Arıtürk
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'a transfer olmasına izin verilmeyen Amr Warda, hocasıyla kavga etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:07:41. #1.15#

title