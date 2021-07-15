Galatasaray'a transfer olmasına izin verilmeyen Amr Warda, hocasıyla kavga etti

Galatasaray'dan teklif alan PAOK'un Mısırlı sol kanat oyuncusu Amr Warda'nın, transferine izin verilmemesi antrenmanda Razwan Lucescu ile kavga ettiği belirtildi. Lucescu ile yaptığı görüşmenin ardından Warda sahadan ayrıldı ve takımın kaldığı otele döndü. Warda'nın öğleden sonraki idmana katılmadığı aktarıldı. Lucescu'nun Warda olayından sonra futbolculara bir konuşma yaptığı ifade edildi.