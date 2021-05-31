Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti
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Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti

Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara, takımına veda etti. 28 yaşındaki futbolcu gollerinin olduğu videoyu, "Her şey için teşekkürler Kasımpaşa" notuyla paylaştı.

Galatasaray'ın henüz sezon devam ederken anlaşmaya vardığı Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER KASIMPAŞA"

28 yaşındaki orta saha kişisel sosyal medya hesabından son dönemde attığı golleri paylaştı ve ''Her şey için teşekkürler Kasımpaşa'' notunu düştü. Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti
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