Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara, takımına veda etti. 28 yaşındaki futbolcu gollerinin olduğu videoyu, "Her şey için teşekkürler Kasımpaşa" notuyla paylaştı.