Galatasaray'a Taylan'dan kötü haber! Rize maçında sahada olamayacak
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Galatasaray'a Taylan'dan kötü haber! Rize maçında sahada olamayacak

13.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:07

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Falcao'nun golüyle 1-0 önde kapayan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı sarı kart görerek, Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

RİZE MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte 35. dakikada sarı kart gören Taylan Antalyalı, sarı kart sınırına takıldı. Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden olan 26 yaşındaki oyuncu, Rizespor maçında oynayamayacak. Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma 19:00'da evinde Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray'a Taylan'dan kötü haber! Rize maçında sahada olamayacak
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