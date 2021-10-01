Galatasaray'a kötü haber! Forma hasretini gideremeden yine sakatlandı
Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sonra formasına kavuşan Sacha Boey, yeniden sakatlandı. Fransız futbolcu maça devam edemeyerek yerini DeAndre Yedlin'e bıraktı.
Galatasaray, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa'da oynanan maçta Marsilya'yla berabere kalarak gruptaki liderliğini korudu. Sakatlığını atlattıktan sonra kadroya dönen Sacha Boey ise talihsiz bir sakatlık daha yaşadı.
1 AY SONRA TAKIMA DÖNMÜŞTÜ
Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan ve hazır hale gelerek Marsilya maçının kadrosuna giren Boey, maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Boey sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Fransız futbolcunun yerine oyuna DeAndre Yedlin dahil oldu.
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