Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı - Haberler Spor
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Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı

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Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı

Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 yenildiği maçta takımının 2. golünü atan Emrah Başsan gözyaşlarını tutamamıştı. Karşılaşmanın ardından o anları anlatan Emrah, "Galatasaray'ın ekmeğini yedim. Küçüklükten beri herkesin tuttuğu takım vardır. Gol attığım için mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca duygusal anlar yaşadım" diye konuştu.

Kayserispor'un Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Emrah Başsan, eski takımına gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulduğu anları anlattı.

"BEN HİÇBİR ZAMAN İNKAR ETMEDİM"

29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın ekmeğini yedim. Küçüklükten beri herkesin tuttuğu takım vardır. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Gol attığım için mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca duygusal anlar yaşadım" dedi.

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