Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı

Kayserispor'un Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Emrah Başsan, eski takımına gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulduğu anları anlattı.

"BEN HİÇBİR ZAMAN İNKAR ETMEDİM"

29 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın ekmeğini yedim. Küçüklükten beri herkesin tuttuğu takım vardır. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Gol attığım için mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca duygusal anlar yaşadım" dedi.

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