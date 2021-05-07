Galatasaray'a gitmesine izin verilmeyen Seleznyov: Hayatımın fırsatı kaçtı, odada hüngür hüngür ağladım
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Galatasaray'a gitmesine izin verilmeyen Seleznyov: Hayatımın fırsatı kaçtı, odada hüngür hüngür ağladım

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Akhisar'da oynarken Galatasaray tarafından istendiğini ama bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ukraynalı golcü, "Galatasaray beni 3 kez istedi. Akhisar kabul etmedi. Oturdum soyunma odasında dakikalarca ağladım. Bu hayatımın fırsatıydı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktım. Galatasaray taraftarı beni bekliyordu ama olmadı" dedi.

Akhisar'da oynadığı dönemde sıkça Galatasaray'a gideceği konuşulan Seleznyov'un transferi bir türlü tamamlanmamıştı. Ukraynalı forvet de o günlere dair yaşadıklarını ülkesindeki bir mecraya anlattı.

"FATİH TERİM BENİ ARADI"

Seleznyov, "Galatasaray beni 1 kere değil 3 kez istedi. Bir keresinde Fatih Terim beni aradı. 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, seni de ilk 11'e yazacağız' dedi. Akhisar bunu kabul etmedi. Oturdum, soyunma odasında dakikalarca ağladım. Şampiyonlar Ligi'nde rakipler de Schalke ve L.Moskova'ydı. Tüm Galatasaray taraftarı beni bekliyordu. Hepsi sosyal medyadan bana yazıyordu, olmadı" dedi.

"KUPALARI BEN KAZANDIRDIM"

Seleznyov sözlerini şöyle sürdürdü: Akhisar başkanı 'Seni hiçbir paraya Galatasaray'a satmam' dedi. Bunu anlayamıyordum. 33 yaşındaydım ve Galatasaray 1 milyon euro veriyordu. Soyunma odasında dakikalar boyunca ağladım. Akhisar'a iki kupa kazandırdım. Başkan'a 'Bu kulüp içim elimden geleni yaptım. Muhtemelen bu kulübün kazanacağı son kupaları ben kazandırdım. 'Lütfen beni bırakın' dedim. O da bana 'hayır' dedi. Türkiye kariyerimde en akılda kalıcı anım buydu.

Galatasaray'a gitmesine izin verilmeyen Seleznyov: Hayatımın fırsatı kaçtı, odada hüngür hüngür ağladım
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