Galatasaray 26 Haziran'da ne olacak, 26 Haziran paylaşımı nedir, yeni transfer mi açıklanacak?
Galatasaray, sosyal medya hesabından 26 Haziran odaklı bir paylaşım yaptı. Paylaşım merak uyandırırken Galatasaray 26 Haziran'da ne olacak, 26 Haziran paylaşımı nedir, merak edildi. Peki, Galatasaray 26 Haziran'da ne olacak, 26 Haziran paylaşımı nedir?
Transferlerle yeni sezona hazırlanan Galatasaray, sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarlarına mesajlar veriyor. Galatasaray son paylaşımında 26 Haziran'a dikkat çekti. Peki, Galatasaray 26 Haziran'da ne olacak, 26 Haziran paylaşımı nedir?
26 HAZİRAN'DA GALATASARAY'DA NE OLACAK?
Transferlerle yeni sezona hazırlanan Galatasaray, sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarlarına mesajlar veriyor. Galatasaray son paylaşımında 26 Haziran'a dikkat çekti.
Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan 26 Haziran paylaşımı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
GALATASARAY 26 HAZİRAN'DA YENİ TRANSFER Mİ AÇIKLAYACAK?
Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.