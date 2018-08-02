Galatasaray, 18 Yaşındaki Malik Karaahmet'i Transfer Etti
Galatasaray, Almanya 3. Liginde oynayan 2000 doğumlu Malik Karaahmet'i renklerine kattı.
Genç oyunculara yönelik transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray; Ercan Şirin (2000), Mirza Cihan (2000), Emircan Seçgin (2002), Murat Şenel (2003) ve Ata Öztürk'ün (2003) ardından Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından Karlsruhe SC'nin 18 yaşındaki oyuncusu Malik Karaahmet ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
FUTBOLA ALMANYA'DA BAŞLADI
İlk olarak Türkiye U17 Milli Takımı'nda dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncu Alman ekibi Frankfurt altyapısında futbola başladı. Ardından Karlsruhe SC ekibine geçen Malik, Türkiye Milli Takımı ile U15, U16 ve U17 seviyelerinde mücadele etti.
Galatasaray, Malik için Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
-
Ah çocuk ah batmanpetrolspora gideydin de gs gibi vizyonsuz bir kulübe gelmeseydin harcarlar burda seni tariklar battalar mustafa sarplar onlarca futbolcular geçti yok oldu gitti bunlardan futbolcu çıkmaz çıksa çıksa fetocu çıkar arda gibi at kafali insan çıkar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Yeni Barış Özbekler Serkan Çalıklar gelmeye başladı. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
BÖYLE ŞEYLERLE GELİN BİZECevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Geleceğe yatırım çok değil 10 da 2 çıksa bile iyidirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır