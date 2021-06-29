Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı
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Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı

Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray geçen sezonun devre arasında kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Gedson Fernandes'i yeni sezonda da kiralamak için girişimlere başlamıştı. Fatih Terim'in takımında görmeyi çok istediği Portekizli yıldız için Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'yla anlaşmaya vardı. Buna göre Galatasaray, Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladı.

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona adım adım yaklaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın 1 yıl daha kiralanması için Benfica'yla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

15 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray , Gedson Fernandes'i takımda tutmayı başardı. Benfica ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Portekizli yıldızı 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı. Son yaptığı tüm sosyal medya paylaşımlarında Galatasaray 'a dair göndermelerde bulunan 22 yaşındaki yıldız orta sahanın Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek için sabırsızlandığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

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Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı - Haberler Spor
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