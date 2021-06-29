Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı

Galatasaray geçen sezonun devre arasında kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Gedson Fernandes'i yeni sezonda da kiralamak için girişimlere başlamıştı. Fatih Terim'in takımında görmeyi çok istediği Portekizli yıldız için Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'yla anlaşmaya vardı. Buna göre Galatasaray, Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladı.