Galatasaray: 0-0 (İLK YARI)
Mustafa AKIN / STAT: ÜlkerHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, SamattaGALATASARAY: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru,...
Mustafa AKIN/
STAT: Ülker
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, SamattaGALATASARAY: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, MostafaSARI KARTLAR: Mert Hakan (Fenerbahçe) - Saracchi (Galatasaray)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
3'üncü dakikada Caner'in pasında sol kanatta topla buluşan Samatta, kalesini terk eden Muslera'nın hatasını değerlendiremeyerek meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı gönderdi.11'inci dakikada Arda'nın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda top yandan auta gitti.33'üncü dakikada Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.39'uncu dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.39'uncu dakikada Caner'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle son buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN