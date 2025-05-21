Gabriel Sara evli mi, çocuğu var mı?

Gabriel Sara evli mi, çocuğu var mı?
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Galatasaray'ın önemli oyuncularından Gabriel Sara'nın özel hayatı merak ediliyor. Peki, Gabriel Sara evli mi, çocuğu var mı?

Gabriel Davi Gomes Sara, kısaca Gabriel Sara olarak bilinir, Süper Lig kulübü Galatasaray'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Peki, Gabriel Sara evli mi, çocuğu var mı?

GABRİEL SARA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos'ta yaptığı kutlama mesajında

"Gabriel Sara ve eşi Maria Clara Montemór'un İngiltere'de bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çifti tebrik eder, yeni doğan kızları Nala'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. " ifadelerini kullanmıştı.

Gabriel Sara evli mi, çocuğu var mı?

Gabriel Sara'nın özel haytı hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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