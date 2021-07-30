Gabriel Jesus’un Palmeiras’dan Manchester City’e Uzanan Yolculuğu
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Gabriel Jesus’un Palmeiras’dan Manchester City’e Uzanan Yolculuğu

Dugout - Haberler | Spor

Gabriel Jesus Brezilyalı bir süperyıldıza dönüştü. Henüz 13 yaşındayken Palmeiras’la sözleşme imzalayan Jesus, Brezilya ekibiyle Brezilya Kupası ve lig şampiyonluklarını yaşadı. 2017 yılında Manchester City’e transfer olan Brezilyalı forvet, Pep Guardiola kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu.

Gabriel Jesus Brezilyalı bir süperyıldıza dönüştü. Henüz 13 yaşındayken Palmeiras'la sözleşme imzalayan Jesus, Brezilya ekibiyle Brezilya Kupası ve lig şampiyonluklarını yaşadı. 2017 yılında Manchester City'e transfer olan Brezilyalı forvet, Pep Guardiola kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu.

Gabriel Jesus’un Palmeiras’dan Manchester City’e Uzanan Yolculuğu

Kaynak: Dugout

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