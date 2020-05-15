Gabriel Barbosa'nın Fluminense Maçında Filipe Luís'e Yaptığı Harika Asist
2020 sezonunda Flamengo'nun Fluminense 3-2. mağlup ettiği maçta Gabriel Barbosa, Filipe Luís'e ceza sahası içinde çok şık bir topuk pası veriyor, Filipe Luís'de harika bir bitiricilikle pozisyonu gole çeviriyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
2020 sezonunda Flamengo'nun Fluminense 3-2. mağlup ettiği maçta Gabriel Barbosa, Filipe Luís'e ceza sahası içinde çok şık bir topuk pası veriyor, Filipe Luís'de harika bir bitiricilikle pozisyonu gole çeviriyor.
Kaynak: Dugout