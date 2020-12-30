G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı

Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden ve başta Galatasaray olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü golcü Diego Costa için Galatasaray adına flaş bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN muhabiri Stefano Fusaro, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanladıracak paylaşımda bulundu. Fusaro, yaptığı paylaşımda Diego Costa'nın Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu kum saati emojisiyle ifade ederek "Diego Costa › Galatasaray" twitini attı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Costa'nın sosyal medya hesaplarını günlerdir kelimenin tam anlamıyla "aşındıran" Galatasaray taraftarı, Fusaro'nun paylaşımını ise etkileşim yağmuruna tuttu.