G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı
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G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı

30.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:03

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN muhabiri Stefano Fusaro, Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın yakın zamanda Galatasaray'a transfer olacağı yönünde paylaşımda bulundu. Atılan twit kısa sürede binlerce yorum aldı.

Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden ve başta Galatasaray olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü golcü Diego Costa için Galatasaray adına flaş bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN muhabiri Stefano Fusaro, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanladıracak paylaşımda bulundu. Fusaro, yaptığı paylaşımda Diego Costa'nın Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu kum saati emojisiyle ifade ederek "Diego Costa › Galatasaray" twitini attı.

G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Costa'nın sosyal medya hesaplarını günlerdir kelimenin tam anlamıyla "aşındıran" Galatasaray taraftarı, Fusaro'nun paylaşımını ise etkileşim yağmuruna tuttu.

G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı
Haber Yorumları (1)
ENİS: DAHA FALCAO KAZIĞI YERİNDE DURUYOR. YENİSİNE İHTİYAÇ VAR MI?
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