G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye

Beşiktaş'ın Galatasaray'a 3-1 kaybettiği maç sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre Hanedar, Sergen Yalçın'a "Haydi Ganyan bayiye" diye seslendi bunun üzerine tecrübeli hoca da "Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler" şeklinde cevap verdi.