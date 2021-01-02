G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı
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G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı

02.01.2021 18:50 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:59
G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da futbolcular maç öncesi yılbaşında havai fişek nedeniyle yaralanan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'ye ısınma esnasında giydikleri tişörtle destek mesajı yolladı. Antalyasporlu futbolcular da aynı tişörtle ısınmada yer alarak tecrübeli futbolcunun yanında olduklarını belirtti.

Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Antalya maçı öncesi unutmadı.

Sarı kırmızılı futbolcular, ısınmada Norveçli futbolcunun fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Geçmiş olsun" yazan tişörtlerle yer aldı. Öte yandan Antalyasporlu futbolcular da aynı tişörtle ısınmada yer alarak tecrübeli futbolcunun yanında olduklarını belirtti.

G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı

ELİNDE HAVAİ FİŞEK PATLAMIŞTI

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui'in elinde yılbaşı günü çocuklarını eğlendirmek amacıyla aldığı havai fişek patlamıştı. Patlama sonucunda 31 yaşındaki futbolcu yüzünden ve gözünden yaralanmıştı.

G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı
G.Saraylı futbolcular, ısınmaya Elabdellaoui'nin fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı
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