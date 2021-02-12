G.Saray Yönetimi, Fatih Terim takımda kalmasını istediği Belhanda'ya 2 yıllık sözleşme önerdi

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yola devam etme kararı aldı. Sarı kırmızılı yönetim, Terim'in sözleşmesini uzatılmasını istediği Belhanda'ya 1,5 milyon eurodan iki yıllık mukavele teklif etti.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile sözleşme uzatılması yönünde görüş bildirdi.

Sözleşmesi uzatılmayan Belhanda, Körfez ülkelerinden teklifler almasına rağmen kalmak istediğini kulübe iletti. Fatih Terim'in de Faslı 10 numaranın devam etmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Yönetim ise Belhanda'nın ücretini yüzde 50'den fazla indirme kararı aldı. Yıldız oyuncuya 1,5 milyon eurodan iki yıllık yeni sözleşme teklif edildi.

SÖZLEŞMESİNDE İNDİRİME GİTTİ

Mevcut sözleşmesinde garanti parası 3 milyon 350 bin euro yazan Belhanda 1 milyon euro indirime gitti ve 2 milyon 350 bin Euro istedi. Yönetim ile Belhanda'nın talepleri arasında 850 bin Euro fark bulunduğu ortaya çıktı.

30 yaşındaki Faslı oyuncunun Galatasaray'da kalma olasılığı yüzde 50 olarak görülüyor. Belhanda sezon sonuna kadar sergileyeceği performansla kaderini belirleyecek.