G.Saray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır, Donk'un Sörloth'a yaptığı müdahaleye VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında Trabzonspor lehine penaltı kararı geldi. Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü konuşulan anlardan oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında Caleb Ekuban'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortaya ön direkte vuran Alexander Sörloth'un şutu yandan auta gitti. Sörloth, topa vururken Ryan Donk'un arkadan bir müdahalesi olduğunu belirtti ve itirazlarda bulundu. ALİ PALABIYIK UYARDI, PENALTI KARARI GELDİ Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Ali Palabıyık'tan gelen uyarı sonrası kenara giderek pozisyonu izledi. Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor'da Jose Sosa penaltıyı gole çevirerek bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.