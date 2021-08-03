G.Saray Sözcüsü Remzi Sanver: Fatih Terim için terbiye dışı ifadeler kullanan sporcuyu Beşiktaş'a emanet ediyoruz
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G.Saray Sözcüsü Remzi Sanver: Fatih Terim için terbiye dışı ifadeler kullanan sporcuyu Beşiktaş'a emanet ediyoruz

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, ismini açıklamadığı Beşiktaşlı genç bir sporcuyu hedef aldı. Sanver, "Sporcunun sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı ifadelere değineceğim. Atatürk, 'Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demişti. Bu sporcuyu değerli rakibimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurlu Sözcüsü Remzi Sanver, ismini açıklamadığı Beşiktaşlı genç bir sporcu hakkında cevaben ağır bir açıklama yaptı.

İşte Sanver'in ifadeleri:

"Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir.

G.Saray Sözcüsü Remzi Sanver: Fatih Terim için terbiye dışı ifadeler kullanan sporcuyu Beşiktaş'a emanet ediyoruz

"RAKİBİMİZE EMANET EDİYORUZ"

Galatasaray, kendi sporcularından sorumludur. Bu sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne emanet ediyoruz.

"OĞULCAN VE ARDA'YA SALDIRILDI"

İsmini zikretmek istemediğim bir medya kuruluşu tarafından, değerli sporcularımız Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ın özel hayatlarına saldırıda bulunulan bir haber yapıldı. Bu davranışı kınıyoruz ve her koşulda yanlarındayız.

"ESKİ YÖNETİME DİSİPLİN SORUŞTURMASI"

Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçmiş yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız hakkında, üyelerimiz de kendilerine verilen kişisel başvuru hakkını kullanarak disiplin kuruluna soruşturma açmıştır."

G.Saray Sözcüsü Remzi Sanver: Fatih Terim için terbiye dışı ifadeler kullanan sporcuyu Beşiktaş'a emanet ediyoruz
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G.Saray Sözcüsü Remzi Sanver: Fatih Terim için terbiye dışı ifadeler kullanan sporcuyu Beşiktaş'a emanet ediyoruz - Haberler Spor
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